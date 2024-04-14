أحمد جودة - القاهرة - تعرف على الأجازات الرسمية المتبقية من عام 2024 بعد انتهاء أجازة عيد الفطر

بعد قرب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في مصر عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام 2024، حيث أن الجميع يريد معرفة هل هناك أيام إجازات رسمية باقية في هذا العام، لذا سنتطرق للحديث عن هذا الأمر خلال السطور القادمة من المقال.

مواعيد الأجازات الرسمية المتبقية من عام 2024



من خلال موقعنا المتميز سنعرض لكم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2021، والتي تكون إجازة عيد الأضحى المبارك هي أطول إجازة سيتم منحها للعاملين في الدولة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تأتي أول عطلة رسمية بعد عيد الفطر يوم الجمعة القادم، والذي يوافق 19 أبريل، وكذلك السبت الموافق 20 أبريل، وهما يمثلوا عطلات أسبوعية دائمًا، بعد ذلك تأتي ذكري وطنية يحتفل بها الشعب، وهي عيد تحرير سيناء التي توافق يوم الخميس 25 أبريل، ثم يأتي مرة أخرى الجمعة والسبت كعطلة رسمية في البلاد، واللذان يوافقان يوم 26/27 أبريل.



قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2024



نرصد لكم خلال السطور القادمة من المقال القائمة التي تضم الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، وتأتي هذه القائمة على النحو التالي: