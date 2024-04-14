أحمد جودة - القاهرة - عاجل: "هيرجع يقطع تاني" ..موعد عودة تخفيف الأحمال في مصر 2024

مع اقتراب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يزداد البحث بشكل مكثف على مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر، المعروفة باسم "تخفيف الأحمال".

تُطبق خطة تخفيف الأحمال في مصر بهدف تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. وتقوم الخطة على تقسيم البلاد إلى مجموعات، بحيث يتم قطع التيار الكهربائي عن كل مجموعة لمدة ساعتين في اليوم.

و يترقب المواطنين من جميع محافظات مصر القرارات الجديدة التي ستعلن الحكومة عنها في غضون ساعات قليلة قبل انتهاء الإجازة وعودة المصالح الحكومية إلى دوام العمل، تابعوا معنا ونتعرف سويًا على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024.



مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024



اليوم الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 يتم عقد اجتماع لمجلس الوزاء من أجل الكشف عدة أمور هامة أبرزها عودة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر وتم الكشف مواعيد عمل المحلات حسب التوقيت الصيفي وموعد تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي، حيث كشفت العديد من المصادر الحكومية أن ساعات تخفيف الأحمال تكون لمدة ساعتين لكل مجموعة حسب المنطقة، على أن تقوم كل محافظة بنشر الجدول،



مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد عيد الفطر 2024



ويبدأ العمل على فصل الكهرباء وتخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وجاء قرار تخفيف الأحمال لترشيد استهلاك الكهرباء وعدم وجود الكمية الكافية من الوقود ومن أجل تغطية جميع المناطق بالكهرباء، وبعد الاجتماع الأخير في شهر يناير أن قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال يقتصر فقط على ساعات النهار.

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