أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد اجازة شم النسيم بعد ضم اجازة عيد العمال

حددت الحكومة المصرية عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 بعد إضافة عيد العمال إلى الإجازة الرسمية، سوف يحصل موظفو القطاعين العام والخاص على إجازة في الأيام القادمة، وهذا في إطار نشرها جدول الإجازات الرسمية خلال الثلاثين يوما المقبلة، بدءً من إجازة عيد تحرير سيناء وصولًا إلى عيد شم النسيم.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء



تاريخ إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024 هو الخميس 25 إبريل، هذه الإجازة الرسمية تأتي بعد انتهاء عيد الفطر وهي أول يوم للإجازة بعد الاحتفالات بعيد الفطر، بداية الإجازات المتقاربة ستكون بعد هذا اليوم، مما يعني أن الإجازات المتتالية التي حددها الحكومة بمناسبة عيد شم النسيم ستبدأ في الأيام القليلة الآتية.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024



أصدر المعهد القومي للبحوث بيانًا رسميًا أعلن فيه: يسر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يعلن عن تاريخ إجازة شم النسيم لعام 2024، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة يوم الربيع، تأتي هذه الإجازة بعد نقل يوم إجازة عيد العمال من الأربعاء الأول من شهر مايو إلى الخميس الموافق 2 مايو، وذلك ليصبح عدد أيام العطل بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية ٥ أيام متتالية، وأكدت الحكومة المصرية أن الإجازة بمناسبة عيد العمال، التي تم تأجيلها من يوم الأربعاء إلى الخميس، ستكون مدتها 5 أيام متتالية لموظفي القطاعين العام والخاص، وهي كالتالي:

إجازة عيد العمال: الخميس 2 مايو 2024.

عطلة أسبوعية: الجمعة 3 مايو 2024.

عطلة أسبوعية: السبت 4 مايو 2024.

عطلة عيد شم النسيم: الاثنين 6 مايو 2024.