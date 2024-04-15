نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض الخماسيني.. حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع الحالي والتحذيرات الصحية المرتبطة بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر خلال الأسبوع الحالي، وتشير التوقعات إلى استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات والمدن، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى يوميًا.

ومن المتوقع أن تسجل أعلى معدلاتها يوم الأربعاء المقبل في ظل نشاط المنخفض الخماسيني على فترات متقطعة في مختلف مناطق البلاد.

وتحذر الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، وتنصح بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل، ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع في فترة النهار. وتظل حالة الطقس ليلًا مائلة للبرودة، ويُفضل تجنب ارتداء الملابس الصيفية للوقاية من نزلات البرد.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم الأربعاء إلى 37 درجة مئوية في جنوب البلاد و33 درجة مئوية في القاهرة، في حين ستسجل المحافظات الساحلية 31 درجة مئوية.

توجه الأرصاد الجوية بنصائح للمواطنين خلال هذه الفترة من العام، مثل ارتداء الكمامات وإحكام إغلاق النوافذ، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة لفترات طويلة لتجنب استنشاق الأتربة.

بالنسبة لحالة الطقس اليوم الاثنين 14 إبريل 2024، يتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما ستكون الأجواء دافئة على السواحل الشمالية ومائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذر الخرائط الجوية من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق مختلفة من البلاد. وقد تكون الشبورة مائية سببًا لانخفاض الرؤية المرئية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

بالنسبة للأيام القادمة، يُتوقع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا في معظم المناطق، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى. ومن المتوقع أن تكون هناك بعض الزخات الخفيفة من المطر في بعض المناطق الساحلية وعلى امتداد الحدود الشرقية للبلاد.

توصي الأرصاد الجوية باتباع إرشادات السلامة الصحية خلال فترة الطقس الحار، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وشرب الكثير من السوائل للبقاء مترطبًا، وارتداء الملابس الخفيفة والمناسبة للطقس الحار.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطقس قد تختلف من يوم لآخر ومن منطقة إلى أخرى، وقد تتغير التوقعات مع مرور الوقت.

يجب أن يكون الاهتمام الصحي والسلامة الشخصية أولوية خلال فترات الطقس الحار.

ينبغي اتباع الإرشادات الصحية وتجنب التعرض المفرط للشمس والحرارة، والحفاظ على الترطيب وارتداء الملابس الملائمة.

في حالة حدوث أي أعراض غير مرغوب فيها أو تدهور في الحالة الصحية بسبب الطقس الحار، يجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024

القاهرة 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنها 29 18

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 26 18

نخل 28 17

كاترين 23 10

الطور 29 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 16

مطروح 23 14

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 31 16

أسيوط 30 16

سوهاج 32 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 34 20

الوادي الجديد 33 19

أبوسمبل 34 19



