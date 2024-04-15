موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر إلى 6000 جنيها

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أحمد جودة - القاهرة - تاريخ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر قد تم الإعلان عنه بواسطة المجلس القومي للأجور.

وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه (نحو 126.6 دولار)، وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، أن هذه الزيادة تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تاريخ تطبيق الزيادة



تم الإعلان عن أن تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص سيبدأ اعتبارًا من مايو 2024.

ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل بإرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر بشأن القواعد التنفيذية وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت في التوقيت المحدد وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

فترة التظلمات والشكاوى



سيتاح فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر لدى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وذلك للتعامل مع أي ملاحظات في تنفيذ الزيادة على مستوى الجمهورية.

الحالات المستثناة



من المشروعات المستثناة من تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين هي المشروعات متناهية الصغر التي يكون عدد العمال فيها أقل من 10 عمال.

تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص



تم تدريجيا رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في مصر، ففي يناير 2022، ارتفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وصولًا إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، والآن وصل إلى 6000 جنيه.