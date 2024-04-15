نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد انقطاع الكهرباء بعد رمضان وعيد الفطر وسؤال حول امتدادها لساعات الليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت مواعيد انقطاع الكهرباء بعد رمضان وعيد الفطر الأعلى بحثًا على محركات البحث على "جوجل".

ويتساءل المواطنون عن جدول وعودة خطة عمل انقطاع التيار الكهربائي في كافة الأحياء السكنية، كما يتساءل الكثيرون عما إذا كان انقطاع الكهرباء سيمتد حتى ساعات الليل.

في مصر، صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم لتقديم خدمة مستمرة للمواطنين في الشهر المبارك. وبعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، من المقرر أن تصدر الحكومة بيانًا رسميًا يحدد مواعيد انقطاع الكهرباء وعودة خطة تخفيف الأحمال.

وبدءًا من انتهاء إجازة عيد الفطر، ستبدأ خطة تخفيف الأحمال في مصر. ستكون مدة الانقطاع ساعتين لكل مجموعة، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. ستقوم كل محافظة في الجمهورية بالإعلان عن المواعيد الجديدة المحددة لانقطاع الكهرباء.

تم وضع خطة تخفيف الأحمال الجديدة بعد انتهاء الخطة الاستثنائية التي تم تنفيذها خلال امتحانات الطلاب وموسم رمضان. ستعود الخطة القديمة لتخفيف الأحمال، والتي تشمل انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا.

من الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر أعلن في بداية يناير 2024 زيادة أسعار الكهرباء وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة. كما تم تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتقتصر على ساعات النهار، وهو ما يثير استفسارات المواطنين حول امتداد انقطاع الكهرباء حتى ساعات الليل.

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن امتداد انقطاع الكهرباء لساعات الليل.

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد مواعيد إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال وساعات انقطاع الكهرباء المحددة بعد عيد الفطر.