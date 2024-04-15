نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف رحلات مصر للطيران بعد إعادة فتح المجال الجوي في تلك الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في البداية، قامت مصر للطيران بتعليق رحلاتها إلى تلك الوجهات بسبب الضربات التي نفذتها إيران بواسطة طائرات دون طيار وصواريخ في المناطق العسكرية المحتلة. ونتيجة لذلك، تم إغلاق المجال الجوي في الدول المذكورة أمام حركة الطيران.

يجدر بالذكر أن الإجراءات التي اتخذتها مصر تقتصر على تعليق الرحلات الجوية إلى الدول المذكورة فقط، ولم يتم إغلاق المجال الجوي المصري بشكل عام كما أفادت بعض وسائل الإعلام. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر يوم الأحد الماضي أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الصدد، وأكد أيضًا أن المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي وأن حركة الطيران في المطارات المصرية تسير وفقًا للجداول الزمنية المعتادة.

بعد بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، شهد المجال الجوي المصري ضغطًا كبيرًا في الدقائق الأولى. تم تغيير مسار رحلات الطيران لتجنب المناطق العسكرية المتصاعدة، وذلك وفقًا لنظام إعلانات الطيارين العالمي NOTAMs المستخدم في موقع تتبع حركة الطائرات فلايت رادار 24. أغلب الرحلات تم تحويل مسارها من المجالات المغلقة بالدول المذكورة إلى مصر.

فيما يتعلق بشركات الطيران الكبرى في الشرق الأوسط، ألغت العديد منها بعض رحلاتها، كما تم تغيير مسار بعض الرحلات الأخرى بعد إطلاق إيران العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل صباح الأحد الماضي. ألغت طيران الإمارات بعض رحلاتها، وأيضًا ألغت رحلات الاتحاد للطيران إلى تل أبيب وعمان. تأثرت أيضًا رحلات شركة فلاي دبي الإماراتية بإغلاق مؤقت لعدد من المجالات الجوية. وبعد انتهاء العملية العسكرية الإيرانية، عادت حركة الطيران إلى طبيعتها في المجالات الجوية المتاخمة للعراق والأردن ولبنان.