نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف المدارس استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت المدارس استكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023/2024، اليوم الاثنين، عقب العودة من اجازة عيد الفطر المبارك.

وانتظم اكثر من 25 مليون طالب وطالية في قرابة 60 الف مدرسة علي مستوي الجمهورية، بالصفوف الدراسية المختلفه، للمدارس، وذلك بعد اجازة دامت 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي بدأت الثلاثاء الماضي، على مستوى محافظات الجمهورية.

على جانب أخر، تستعد المديريات والإدارات التعليمية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية التي تبدأ 8 مايو2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

ومن جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن سيكون بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.