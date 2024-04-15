نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تشدد على الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جار التشديد على المديريات التعليمية، بمتابعة انتهاء مناهج الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة والشهادة الإعدادية أيضًا، قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها فى 8 مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة، إلى ضرورة متابعة لجان وضع اسئلة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بضرورة الالتزام أن تشمل الاسئلة المنهج المقرر للتيرم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2024

على صعيدا أخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اتخاذها إجراءات جديدة ومتطورة لمكافحة الغش، خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر أن تبدأ فى ١٠ يونيو المقبل لأداء المةاد الغير مضافة للمجموع، بينما تبدأ المواد الأساسية بدءًا من يو 22 يونيو 2024، وذلك عبر تقنين وتدقيق عمليات نقل الطلاب التى كان يهدف فى كثير منها الانتقال إلى ما يعرف بـ«لجان الكبار»، التى اشتهرت بعمليات الغش.

وتعمل الوزارة على سرعة تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد أى ظاهرة غش دون تهاون، وذلك حرصًا من الوزارة على بذل كل الجهود الممكنة لضمان انتظام سير لجان امتحانات الثانوية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات المنظمة للجان سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» بشكل مبكر، وانتهاجًا لمبدأ الشفافية، وعرض الجهود المبذولة من جانب الوزارة لضمان انضباط لجان الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية.

وشكلت لجنة بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجنة مركزية بمقر ديوان عام الوزارة خلال الفترة من ١٣ يوليو حتى ٤ أكتوبر الماضيين، برئاسة خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لفحص كل طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوى.