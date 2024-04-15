نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- استثناء محافظة البحر الأحمر من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وتأمين التيار الكهربائي للقطاع السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت مصدر مسؤل بقطاع توزيع الكهرباء منطقة البحر الأحمر اليوم الإثنين، عن استثناء مدن محافظة البحر الأحمر من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية.

وتم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي، مع بدء تنفيذ الخطة على نطاق واسع في جميع المحافظات الأخرى.

ويركز الهدف من هذا القرار على ضمان تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت الأخرى المرتبطة بها على مدار 24 ساعة.

وأوضح المسؤولون أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقوم بتوفير 200 ميجاوات لتغذية محافظة البحر الأحمر. وتم استثناء مدن المحافظة من عملية تخفيف الأحمال التي تم تطبيقها في المحافظات الأخرى التي تستقبل السياحة الأجنبية وتحتوي على الفنادق والقرى السياحية.

جدول تخفيف الأحمال

يجدر الإشارة إلى أن جدول قطع الكهرباء سيكون ساري المفعول ابتداءً من اليوم الإثنين من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل مجموعة. وستعود هذه المواعيد إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، بعد انتهاء فترة العيد مباشرة.