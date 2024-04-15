وزارة العمل : متابعة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر بمنشآت جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:31 مساءً - تابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، سير العمل فى عدد من المنشآت العاملة بالقطاع السياحي وقطاع البترول بمدن المحافظة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من تنفيذ قرار وزير العمل حسن شحاتة طبقا للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 ، والذى ينص على اعتبار أجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر فى الفترة من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وحتى 14 ابريل 2024 ، مع اعتبار الاحد اجازة تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعامل، ويأتي ذلك القرار فى إطار الحرص على توحيد الإجازات السنوية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد ، وفي ضوء سعي المديرية وأجهزتها على متابعة تطبيق القانون والقرارات الوزارية داخل المنشآت ، وذلك لضمان حقوق العمال وأصحاب الاعمال وتعزيز علاقات العمل فيما بينهما ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف القطاعات ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، وتوفير بيئة عمل مستقرة ، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وأضافت مدير المديرية أن المديرية ومكاتبها قامت بمتابعة تنفيذ الكتاب الدورى الخاص بإجازة عيد الفطر ، وتعريف العمال بحقوقهم أثناء فترات الإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية طبقا لقانون العمل ، ناقلة تهنئة وزير العمل لعمال مصر الشرفاء بهذه المناسبة المباركة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل النهوض بالإنتاج وتحقيق التنمية ..