سرق مشغولاتها الذهبية.. ضبط قاتل ربة منزل داخل مسكنها بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بشأن وفاة ربة منزل، لها معلومات جنائية، داخل مسكنها بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتوجه للمجنى عليها لطلب مبلغ مالى منها لمروره بضائقة مالية، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليها مما أدى لوفاتها، وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.