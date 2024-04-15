كشف ملابسات واقعة مقتل مالك محل زيوت بالقليوبية وإصابة شقيقه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات، بإستقبالها مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة، وشقيقه سائق مُصاب بجروح متفرقة.

وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما وسائق مقيم ذات العنوان، لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه وشقيقه بعصا خشبية تخلص منها، مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة شقيقه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.