بقرار رئاسي.. مفاجآت عديدة لكبار السن بعد إصدار القانون الجديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المسنين الذي كفل لكبار السن الكثير من المزايا، فقد تم إصدار القانون رقم 19 لعام 2024 في قانون رعاية حقوق المسنين، وقد وافق مجلس النواب على هذا القانون، وإليكم كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.

مميزات قانون رعاية حقوق المسنين

يعمل مجلس النواب على زيادة الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال إعداد نظام تشريعي متكامل يمنح المسنين الكثير من المزايا والحقوق في مختلف المجالات، كما يضمن هذا القانون توفير رعاية مناسبة للمسنين على المستوى الثقافي والصحي والاقتصادي والترفيهي والاجتماعي، وذلك من خلال توفير معاش مناسب لضمان حصولهم على معيشة مستقرة وتسهيل مشاركتهم في الحياة العامة، ويلزم قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة على تشجيع كافة منظمات المجتمع المدني على حماية المسنين وتوفير الرعاية لهم عبر التخطيط لمرافق عامة تناسبهم مع إنشاء دور خاصة لرعايتهم وافتتاح أندية رعاية لهم في الفترة الصباحية.

مفاجآت عديدة لكبار السن بعد إصدار القانون الجديد

يمنح القانون الجديد العديد من المفاجآت لكبار السن مثل الإعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل العام التابعة للحكومة بشكل كامل، مع تخفيض رسوم الاشتراك في المسارح ومراكز الثقافة والهيئات الرياضية وعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، حيث يستحق كبار السن أن يحصلوا على معاملة تتناسب مع حالتهم العمرية واحتياجاتهم، وبهذا يساهم هذا القانون على إتاحة مجموعة من الحقوق المتكاملة من حيث الرعاية النفسية والصحية وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى حصول كبار السن على معاش تأميني مع توفير خدمة توصيل المعاش إلى محل الإقامة مقابل رسوم رمزية.