نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 طالبا داخل كل لجنة.. توجيهات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن استعدادات امتحانات الترم الثاني 2024، وجاءت كالتالي:

1- الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس.

2- الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024 وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

3- الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024.

4- متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول امتحانات الترم الثاني 2024.

5- متابعة انتهاء المدارس من تجميع اقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل امتحانات الترم الثاني 2024 وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

6- الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة خلافه وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

7- الانتهاء من تكليفات تشكيل كنترولات امتحانات الترم الثاني 2024 واحضار نسخة من التشكيل للإدارة التعليمية وافادة المرحلة بالمديرية.

8- تجميع اقرارات الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024 العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع واحضار إفادة بذلك للإدارة وافادة للمرحلة بالمديرية.

9- الانتهاء من تقييمات الترم الثاني 2024 العملية للأنشطة التربوية اللاصفية وإحضار إفادة بذلك للإدارة.

10- متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميا قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الترم الثاني 2024 ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب وأقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس.