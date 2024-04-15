نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجو هيقلب أصفر".. نشاط رياح الخماسين وتوصيات الأرصاد الجوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرًا جويًا بشأن نشاط رياح الخماسين في مناطق متعددة بالبلاد.

يشمل هذا التحذير مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، وناشدت الهيئة المواطنين خلال هذه الفترة من العام بالالتزام ببعض الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات وإحكام إغلاق النوافذ، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة لفترات طويلة لتجنب استنشاق الأتربة.

ووفقًا لخرائط الطقس، من المتوقع أن تتعرض المناطق المذكورة لهجوم رياح الخماسين يوم الأربعاء المقبل، الموافق 17 إبريل 2024.

ستكون الأجواء حارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وتكون درجات الحرارة دافئة على السواحل الشمالية، في حين تكون لطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأربعاء بين 37 درجة مئوية جنوب البلاد، و33 درجة مئوية في القاهرة، و31 درجة مئوية في المحافظات الساحلية.

وقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، ونصحت الناس بارتداء الملابس القطنية وتناول كميات كافية من السوائل، ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع في فترة النهار.

وفيما يتعلق بحالة الطقس ليلًا، فمن المتوقع أن تكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر وخلال الليل. وتنصح الهيئة بتجنب ارتداء الملابس الصيفية للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس اليوم

أما بشأن الطقس اليوم الإثنين 14 إبريل 2024.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 أبريل 2024

القاهرة 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنها 29 18

دمنهور 29 17

وادي النط

رون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 26 18

نخل 28 17

كاترين 23 10

الطور 29 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 16

مطروح 23 14

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 31 16

أسيوط 30 16