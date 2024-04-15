نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيهات عاجلة لطلاب أولى وثانية بشأن تحديث جهاز التابلت استعدادًا لامتحانات الترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن تحديث جهاز التابلت المدرسي، استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

طالبت المدارس، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة تحديث التابلت من خلال توصيله بشبكة الانترنت لوجود تحديثات مهمة قبل اجراء الامتحانات الألكترونية للفصل الدراسي الثاني.

واشارت المدارس الثانوية، لطريقة تحديث جهاز التابلت، كالتالي:

١-يتم الصغط على الاعدادات، ثم التحديثات، ليتم تنزيل التحديثات يدويا بالضغط على تنزيل وتثبيت

٢- يلي ذلك تحديث النوكس kneox mange

3- الضغط على reload divice command، ثم about ثم update للتحديث.

وأكدت المدارس الثانوية على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على ضرورة عمل التحديثات اللازمة، والانتهاء من كافة تحديثات التابلت، والتأكد من وجود اخر نسخة من منصة سويفت اسيس 1.9.3 على التابلت، واخر تحديث للنوكس مانج knox mange Agent 24.04(2.6.4.07).