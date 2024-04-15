نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات المهام الأدائية لصفوف النقل الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صادر، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم وضع الامتحانات من الموجهيين الأوائل، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد امتحانات الترم الثاني 2024.

وأوضحت المديرية، بأنه سيتم اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقًا للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن استعدادات امتحانات الترم الثاني 2024، وجاءت كالتالي:

1- الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس.

2- الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024 وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

3- الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024.

4- متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجداول امتحانات الترم الثاني 2024.

5- متابعة انتهاء المدارس من تجميع إقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني 2024 قبل امتحانات الترم الثاني 2024 وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.