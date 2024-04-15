استعدادات محطات مترو الأنفاق لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "Ratp" الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، استعداد محطات الخط الثالث لاستقبال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الإثنين.

استعدادات الشركة



شركة "Ratp" أكدت استعداد فريق خدمة العملاء لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة، وسيتم توفير قطار كل 5 دقائق لنقل المشجعين إلى استاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك والأهلي



يستضيف نادي الزمالك منافسه الأهلي في ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق



- يشمل جدول التشغيل اليومي "347" رحلة يوميًا في عيد الفطر المبارك.

- تبدأ أول رحلة من محطة عدلي منصور ومحور روض الفرج في الساعة 6:15 صباحًا.

- تنتهي آخر رحلة من محطة عدلي منصور ومحور روض الفرج في الساعة 10:32 و11:00 مساءً على التوالي.

- آخر قطارات التقاطع مع الخط الأول والثاني تغادر من محطة ناصر والعتبة في الساعة 11:15 مساءً.