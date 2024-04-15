وزير خارجية إيران: الهجوم على إسرائيل للتحذير من تداعيات تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 01:33 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني إن الهدف من الهجوم على إسرائيل التحذير من تداعيات تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء، متابعا: "سننفذ ردا فوريا وواسعا على إسرائيل إذا قررت مواصلة عملياتها الهجومية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نفذت إيران مساء أول أمس السبت، هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.