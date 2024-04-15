نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث “الخط الأخضر”، تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل نقل جماهير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقالت الشركة، في بيان الاثنين: بمناسبة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، اليوم في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير قطار كل 5 دقائق من أجل سرعة نقل الجماهير من وإلى استاد المباراة.