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قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث “الخط الأخضر”، تسيير قطار كل 5 دقائق من أجل نقل جماهير  مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقالت الشركة، في بيان الاثنين: بمناسبة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، اليوم في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير قطار كل 5 دقائق من أجل سرعة نقل الجماهير من وإلى استاد المباراة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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