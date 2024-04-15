نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات ميدانية بأول يوم دراسي بعد إجازة العيد.. والتشديد على الغياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، في اليوم الأول للدراسة بمدارس تعليم الجيزة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مدارس الجيزة الإعدادية بنات وأبو الهول الإعدادية بنين التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية واليومية للمدارس.

كما تفقد مدارس الجيل الجديد للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية، ووحدة برطس الابتدائية، التابعين لادارة أوسيم التعليمية.

وكان في استقبال محمد يحيى مدير عام الإدارة،وأثنى وكيل الوزارة على حسن التعاون والانضباط من هيئة التدريس والطلاب.

وخلال جولته التفقدية أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي للطلاب والتنبيه بعدم الغياب، واستمرار تفعيل تسجيل الغياب الالكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يتخطون نسبة الغياب المقررة، والانتهاء من الخريطة الزمنية المقررة للمناهج.

كما شدد على تفعيل حصص المشاهدة، ومتابعة قناة مدرستي، وعمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الإعدادي، كذلك الاهتمام بنظافة العامة للمدارس ودورات المياه، كما شدد على ضرورة الإشراف العام وإشراف الأدوار، والاهتمام بتأمين دخول وخروج الطلاب..