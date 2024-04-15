نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص التوظيف المتاحة للمعلمين في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية عن بدء قبول طلبات التوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين في فروعها المنتشرة في مختلف المناطق بما في ذلك أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأكدت مدارس النيل المصرية هذا الإعلان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أوضحت أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على متطلبات الوظائف المتاحة للمهنيين المؤهلين والمعلمين عن طريق الرابط الموجود على الصفحة الرسمية.

وتشمل فرص التوظيف في مدارس النيل المصرية العديد من المجالات التخصصية وتشمل تخصصات مثل التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الفيزياء، الكيمياء، وعلوم الحاسوب.

يمكنك التقديم علي وظائف معلم في المذكرتين النيل المصرية الدولية من خلال الضغط هنا.