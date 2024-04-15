أخبار مصرية

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 ( الدور الأول ).

وجاءت المواعيد كما يلي:-
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى ]عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8/5/2024 حتى يوم الاربعاء 15/5/2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى ]عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [و السابع ] صم وضعاف سمع[ تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8/5/2024 حتى يوم الاربعاء 15/5/2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى ]عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع [والثامن ] صم وضعاف سمع[ تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.
- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الاعدادى ]العام والمهنى والصم والمكفوفين[  تبدأ الامتحانات من يوم الاربعاء 8/5/2024 حتى يوم الاربعاء 15/5/2024  .
- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثانى الاعدادى ]العام والمهنى والصم والمكفوفين[  تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.
-الشهادة الاعدادية ( العامة، المهنية، المكفوفين، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024. 
- الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الاريعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 15/5/2024.
- الصف الثانى الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.
- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 14/5/2024.
- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.
- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024.
- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.
- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه  يبدأ من يوم الاربعاء 8/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024 نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.
- مواد ( المستوى الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الاحد 21/4/2024 إلى يوم الاربعاء 24/4/2024
- امتحان مواد ( خارج المجموع ) تبدأ من يوم الاثنين 29/4/2024 إلى يوم الثلاثاء 30/4/2024.

IMG-20240415-WA0019
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا