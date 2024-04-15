نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل هناك تغيير في عدد أسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024؟.. التعليم تحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت عبر صفحات السوشيال ميديا، أنباء عن تغيير عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 أو تغيير مواصفاتها.

فردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأكد مصدرداخل ديوان وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح المصدر، أنه تقرر بشكل نهائي أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات هذا العام تعقد بنفس عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، كما طبقت العام الماضي، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحدده.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماته بضرورة مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد حجازي، على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن المقرر أن يتم انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما تبدأ المواد الأساسية يوم 22 يونيو المقبل 2024.