نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفويض اختصاصات وزير النقل يثير أزمة.. مصدر يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع بوزارة النقل، حقيقة ما أثير من جدل خلال الدقائق الماضية حول تفويض الفريق مهندس كامل الوزير، لرئيس هيئة الطرق والكباري في اختصاصاته.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن ما تردد من أن إصدار هذا التفويض يعني رحيل الوزير عن وزارة النقل الفترة المقبلة غير صحيح إطلاقا.

وشدد المصدر على أن هذا التفويض خاص ببعض اختصاصات الوزير وهدفه تسيير الأعمال دون تعطيل خلال فترات سفر الوزير للخارج.

وتابع أن التفويض الصادر، بتاريخ قديم لكن تم نشره وتداوله اليوم مقترنا بتكهنات خاصة بمستقبل الوزير في وزارة النقل، وهو أمر غير صحيح

وأشار إلى أن وزير النقل فوض رئيس هيئة الطرق والكبارى في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بإزالة التعدي على المال العام التابع للوزارة أو المال الخاص المملوك لها.

وتابع أن المادة رقم 970 المنصوص عليها في القانون المدني والتي نص عليها قرار التفويض تمنح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.