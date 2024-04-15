عاجل: موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في جميع محافظات مصر وتغيير الساعة

أحمد جودة - القاهرة - موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في جميع محافظات مصر وتغيير الساعة

ازدادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، خاصة مع انتهاء فصل الشتاء رسميًا بعد 89 يومًا.

يتطلع العديد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية إلى معرفة موعد بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي، الذي يتم فيه تقديم الساعة 60 دقيقة.

في هذا المقال، نلخص لك كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي في مصر:



موعد تطبيق التوقيت الصيفي



كما ذكرت أن المواطنين في مصر ينتظرون موعد تطبيق التوقيت الصيفي الذي سيتم تطبيق اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الحالي، ويستمر العمل به حتى آخر خميس في شهر أكتوبر 2024، وعلى حسب القانون الصادر من مجلس النواب الخاص بشأن العودة بنظام التوقيت الصيفي سيتم العمل بهذا التوقيت بداية من يوم الجمعة الذي يوافق 26 أبريل الحالي، والهدف من صدور هذا القانون هو ترشيد استهلاك الطاقة، والاقتصاد في تشغيلها بسبب ما يشهده العالم من ظروف صعبة يمر بها الجميع، والمقرر الرجوع للعمل بالتوقيت الشتوي مرة أخرى في فصل الخريف، والهدف من زيادة الساعة القانونية للتوقيت هو تبكير عدد ساعات العمل ساعة كاملة، بسبب زيادة عدد ساعات النهار التي تزداد بالتدريج مع بداية فصل الربيع حتى فصل الصيف، ثم يتناقص مرة أخرى حتى ذروة الشتاء.

موعد بداية فصل الربيع 2024



كما نعرف أن فصل الشتاء قد انتهى رسميًا بحدوث الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس، ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع هذا العام لمدة 92 يومًا، وفي يوم 20 من مارس تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا، وكذلك تغرب من نقطة الغرب تمامًا، كما أن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء، مما يعني أن الإشعاع الساقط على نصفي الكرة الأرضية يكون متساوى، وبالتالي فإن ساعات الليل تتساوى مع ساعات النهار كل منهما 12 ساعة تقريبًا.