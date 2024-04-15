الدوري الممتاز| الأهلي يواجه الزمالك مساء اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 04:28 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السابعة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة مع فريق الزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وسبق ولعب الأهلي مع الزمالك 126 مباراة عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي في 49 مباراة وفاز الزمالك في 27 مباراة وتعادل الفريقان في 50 مباراة، أحرز الأهلي 166 هدفًا وسكن شباكه 111 هدفًا.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 103 مباريات وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 77 مباراة، أحرز الأهلي 355 هدفًا وسكنت شباكه 243 هدفًا.

وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري العام لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-صفر سبع مرات، و3-1 مرتين، أما أكبر فوز للزمالك فكان بنتيجة 3-1 وحققه أربع مرات.