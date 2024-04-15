المالية توضح موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقيمة المرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة لكل الموظفين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل جميع الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية والخاصة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لذلك يزداد محرك البحث في الأيام السابقة والساعات الراهنة عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل وذلك بسبب الإشاعات الموجودة حالياً والتي تخص تقديم موعد راتب شهر أبريل، وإليكم كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بداية من يوم 21 في الشهر وهو من يوم الإثنين والثلاثاء القادم، حيث يتم توفير خدمة صرف المرتبات من خلال فروع ومنافذ فوري والبريد المصري، كما أن يتم استخدام المحافظ الإلكترونية على مختلف الهواتف المحمولة وذلك يسهل على الموظفين الحصول على الرواتب، بالإضافة إلى صرف الرواتب من خلال المصارف الإلكترونية بداية من يوم 21 أبريل إلى يوم 25 في الشهر.

مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة الجديدة

بعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي كالتالي: