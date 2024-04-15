دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل جميع الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية والخاصة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لذلك يزداد محرك البحث في الأيام السابقة والساعات الراهنة عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل وذلك بسبب الإشاعات الموجودة حالياً والتي تخص تقديم موعد راتب شهر أبريل، وإليكم كافة التفاصيل خلال السطور التالية.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024
من المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بداية من يوم 21 في الشهر وهو من يوم الإثنين والثلاثاء القادم، حيث يتم توفير خدمة صرف المرتبات من خلال فروع ومنافذ فوري والبريد المصري، كما أن يتم استخدام المحافظ الإلكترونية على مختلف الهواتف المحمولة وذلك يسهل على الموظفين الحصول على الرواتب، بالإضافة إلى صرف الرواتب من خلال المصارف الإلكترونية بداية من يوم 21 أبريل إلى يوم 25 في الشهر.
مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة الجديدة
بعد صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي كالتالي:
- حيث أن الموظفين الحاصلين على الدرجة الممتازة سوف يحصلون على راتب يصل إلى 12200 جنيه.
- وسوف يحصل الموظف بالدرجة العالية على راتب قدره 10200 جنيه.
- أما الموظفين في مرتبة المدير العام أو الدرجة الأولى سوف يحصلون على راتب قدره 8200 جنيه.
- كما أن يصل مرتبات الموظفين في الدرجة الثانية سوف تصل إلى 8000 جنيه.
- كما أعلنت وزارة المالية عن بداية صرف المرتبات بالزيادة بداية من يوم 21 أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالية توضح موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وقيمة المرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة لكل الموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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