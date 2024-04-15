نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يطالبون بالرقابة على تنفيذ المهام الأدائية على أرض الواقع بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطرت حالة من القلق والتوتر على قطاع كبير من أولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية، مع اقتراب مواعيد امتحانات المهام الأدائية، واستغلال بعض المدرسين لهذا الأمر وإجراء حصص مراجعات وهو ما يشكل عبئا ماليا عليهم.

وأكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان صادر عن الائتلاف، أنها تلقت عدة شكاوي من أولياء الأمور من تطبيق بعض المدارس للمهام الأدائية بشكل يشكل عبئا على التلميذ وولي الأمر؛ مما أفقدها الغرض الذي جاءت من أجله، وهو أن تكون المهام الأدائية نشاطا بسيطا يتم تحت إشراف المعلم بهدف قياس فهم التلاميذ لمخرجات التعلم واكتسابه مهارات.

وأشارت "الحزاوي" إلى أن بعض المدارس جعلت من المهام الأدائية رهبة مثل الامتحانات، ودفعت التلميذ إلى اللجوء للدرس الخصوصي حتى يستطيع التعامل معها؛ لافتة إلى أن ذلك يشكل عبئا ماديا على الأسرة، كما أن هناك تأخرا في بعض المدارس في إعلان جداول امتحانات المهام الأدائية؛ مما يؤثر على استعداد الطالب لها بشكل كبير.

وطالبت الحزاوي بضرورة مراقبة تنفيذ المهام الأدائية على أرض الواقع؛ لأن من الملاحظ أن هناك تجاوزات من بعض المدارس وكذلك إلزام المدارس بالإعلان عن جداول المهام الأدائية بوقت كاف للطالب؛ للاستعداد، متمنية أن يكون هناك تناسب بين المدة الزمنية للترم والمقررات ووجود امتحانات شهرية وكذلك مهام أدائية بدءا من العام الدراسي المقبل.

جدير بالذكر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد ٢٠٢٤/٤/٢١ وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صادر، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم وضع الامتحانات من الموجهين الأوائل، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد امتحانات الترم الثاني 2024.

وأوضحت المديرية، بأنه سيتم اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقًا للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧.