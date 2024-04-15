نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة يسلِّم شهادات ختام دورة "مبادئ العمليات المصرفية" لـ 40 من الخريجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- اختتام فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان «مبادرة تدريب من أجل التوظيف» لتدريب 40 من خريجي كليات الهندسة تخصص برمجيات أو حاسب آلي من جامعة الأزهر، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي.

سلًّم اللواء/ محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، شهادات إتمام الدورة؛ بحضور كلٍّ من: الأستاذ/ عبد الرحمن عبد الحفيظ، مدير إدارة تنمية الموارد المالية ببيت الزكاة والصدقات، والأستاذ/ علي رضوان، مدير إدارة التدريب ببيت الزكاة والصدقات، والمهندس/ طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر، والمهندس/ أحمد ربيع، المدير التنفيذي بشركة بنوك مصر، والأستاذ الدكتور/ علي البيلي، وكيل كلية الهندسة بجامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة/ شهيرة حبشي، رئيس قسم نظم المعلومات جامعة حلوان، والأستاذة/ عليا أبو شادي، مديرة المسئولية الاجتماعية بشركة بنوك مصر.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 15 من أبريل 2024، أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب ٤٠ من خريجي الجامعات في تخصصات هندسة البرمجيات والحاسب الآلي، ممن لا يجدون وظائف تناسب تخصصاتهم؛ لرفع مهاراتهم في مبادئ العمليات المصرفية، وأحدث نظم البرمجـة Java Script وذلك على مدار 4 أسابيع متتالية.

من المقرر أن تتيح الدورة فرص عمل لهؤلاء الخريجين في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، كما حصل المتدربون على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي.