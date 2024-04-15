عبور 300 شاحنة مواد غذائية من معبر رفح وكرم أبو سالم لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 07:29 مساءً - رصد إبراهيم عزت مراسل قناة "إكسترا نيوز" من رفح، إجمالى المساعدات الإنسانية والإغاثية التى دخلت اليوم من المعبر إلى الأشقاء فى قطاع غزة.

وقال إبراهيم عزت، إن الدور الإنسانى الذى تقوم به مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة مازال مستمر فى معبر رفح، والأرقام فى ازدياد، حيث عبرت اليوم 300 شاحنة مواد غذائية من معبر رفح وكرم أبو سالم.

ولفت إبراهيم عزت إلى أن هناك طفرة وازدياد فى عدد دخول الشاحنات عما كان عليه من قبل منذ أسابيع وأشهر ماضية، كما أن الإسعاف المصرى متواجد على مدار الساعة يستقبل الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج المبدئى فى سيارة الإسعاف ثم التوجه للمستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تابع إبراهيم عزت، شهد معبر رفح دخول 20 مصابا اليوم من قطاع غزة، ومنذ إندلاع العدوان على القطاع فقد دخل المعبر أكثر من 4500 مصاب وتلقوا العلاج.