أخبار مصرية

رفع 91 حالة إشغال وتعدي بشارع ترعة الزمر في العمرانية بالجيزة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 91 حالة إشغال وتعدي بشارع ترعة الزمر في العمرانية بالجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ترعة الزمر.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة، والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 91 حالة إشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20240415-WA0042
IMG-20240415-WA0042
IMG-20240415-WA0039
IMG-20240415-WA0039
IMG-20240415-WA0036
IMG-20240415-WA0036
IMG-20240415-WA0037
IMG-20240415-WA0037
IMG-20240415-WA0043
IMG-20240415-WA0043
IMG-20240415-WA0034
IMG-20240415-WA0034
IMG-20240415-WA0033
IMG-20240415-WA0033
IMG-20240415-WA0041
IMG-20240415-WA0041
IMG-20240415-WA0038
IMG-20240415-WA0038
IMG-20240415-WA0040
IMG-20240415-WA0040
IMG-20240415-WA0035
IMG-20240415-WA0035
IMG-20240415-WA0031
IMG-20240415-WA0031
IMG-20240415-WA0030
IMG-20240415-WA0030
IMG-20240415-WA0028
IMG-20240415-WA0028
IMG-20240415-WA0032
IMG-20240415-WA0032
IMG-20240415-WA0027
IMG-20240415-WA0027
IMG-20240415-WA0029
IMG-20240415-WA0029
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا