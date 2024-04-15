الحكومة تعلن موعد وصول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين كل الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية تدفقات العملة الأجنبية.



ووفقا لمعلن رسميا من رئيس الوزراء، فإن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

مطار رأس الحكمة

وعن مكان مطار رأس الحكمة، فإن الحكومة وافقت مسبقًا على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

مشروع «رأس الحكمة» بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مشروع «رأس الحكمة» هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية: «الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد».