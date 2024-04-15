نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر في وفاة زوج شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، في وفاة زوج شقيقته رجل الأعمال محمد الشبراويشي، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".