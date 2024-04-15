انت الأن تتابع خبر زيادة المعاشات 2024 .. الحكومة تفاجئ 11 مليون بقرار ناري قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب الكثير من أصحاب المعاشات بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك أمس الأحد، صدور أي قرار رسمي سواء من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات مايو 2024 ومقدار زيادة المعاشات 2024 التي سيحصلون عليها في الشهر القادم.ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المسجل أسمائهم في كشوف هيئة التأمينات الاجتماعية حوالي 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً من الخزانة العامة للدولة على 28 مليار دولار.

زيادة المعاشات

من المقرر أن تتضمن مستحقات شهر مايو القادم، زيادة المعاشات التي تصل إلي 15%، حيث يتم صرفها للشهر الثالث على التوالي وذلك بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في صرفها بداية من شهر مارس الماضي.

ويمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024، عن طريق الدخول إلي الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق الضغط هنا واتباع كافة الخطوات المطلوبة.

زيادة المعاشات 2024