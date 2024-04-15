انت الأن تتابع خبر رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024.. التعليم تعلن رسمياً عن موعدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسرّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعلن عن رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024، وموعد التقديم فيها لأنها من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع أولياء الأمور في الوقت الحالي.

موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية

رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024

ونقدم أمام كل أولياء الأمور رابط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024، حيث يُتاح التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 فقط، على أن يتم الإعلان عن شروط التقديم بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس المصرية اليابانية من هنا.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

ويُفتح باب التقديم للصفوف من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط، وذلك وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

وتضمّ جمهورية مصر العربية 51 مدرسة مصرية يابانية موزعة على 26 محافظة، تطبّق المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تساهم في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية