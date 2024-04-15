«انتهى وقت اللعب»| موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من رابعة ابتدائي وحتى الثاني ثانوي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 من رابعة ابتدائي وحتى الثاني ثانوي، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

امتحانات الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، عن امتحانات الترم الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بأداء امتحانات شهر فبراير قبل بداية شهر رمضان، وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات الصفوف التعليمية بجمهورية مصر العربية، عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024، التي تم التعديل عليها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عزيزي القارئ إليكم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل، على النحو التالي:

– 8 مايو 2024 موعد امتحانات الشهادة الإعدادية وتستمر حتى 25 مايو 2024

– موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي أو الثانوية العامة تنطلق يوم 10 يونيو حتى إجازة إجازة عيد الأضحي التي تستمر أربعة أيام، ليعود الانتظام والبدء في امتحانات المواد الأساسية 22 يونيو.

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