نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 8 مايو 2024.

وذلك وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية:

- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 مايو ٢٠٢٤.

- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي:

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤.

وتوضح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتي يوم الاربعاء 24 ابريل 2024

-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024

وشدد سيادته على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسألة القانونية.

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