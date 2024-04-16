نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روشتة النجاح والتفوق..مراجعات نهائية علوم الصف الرابع الإبتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مواقع نشر مراجعة ليلة الامتحان في مادة العلوم من خلال بنك أسئلة لطلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي، من خلال مراجعات نهائيه، واستعراض جميع نظام أسئلة امتحانات مادة العلوم، وشرح مبسط، واستعراض لجميع أسئلة مادة العلوم عن طريق نشر العديد من الامتحانات، لطلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي، في مراجعات نهائيه، لن يخرج عنها امتحان آخر العام، ومن خلال متابعة مراجعات نهائيه أعدها خبراء المادة في وزارة التربية والتعليم.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في السطور التالية مراجعات نهائيه، تضمن روشتة التفوق في مادة الرياضيات والعلوم بالصف الرابع الإبتدائي، حيث توفر أقوى مراجعات نهائيه في ليلة الامتحان في مادة العلوم تضمن لك مراجعات نهائية في منهج الرياضيات بأكمله، والتى تعد مرجعا أساسيا في مراجعات نهائيه، لمقرر المنهج الدراسي للعام الدراسي الجاري 2023-2024، أعدها خبراء المادة في وزارة التربية والتعليم، من أجل مراجعات نهائيه لطلاب الصف الرابع الإبتدائي.

المراجعة النهائية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

مراجعة ليلة الامتحان لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من هنا .

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من هنا .

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من هنا .

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من هنا .

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

عتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 ( الدور الأول ) كما يلي:-

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى، عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى، عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع، والسابع، صم وضعاف سمع تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى، عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع، والثامن، صم وضعاف سمع، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الاعدادى،العام والمهنى والصم والمكفوفين، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثانى الإعدادى، العام والمهنى والصم والمكفوفين، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.

-الشهادة الإعدادية ( العامة، المهنية، المكفوفين، الصم ) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.

- الصف الأول الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 15/5/2024.

- الصف الثانى الثانوي ( للصم وضعاف السمع ) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 14/5/2024.

- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.

- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الاربعاء 22/5/2024.

- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه يبدأ من يوم الاربعاء 8/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024 نظرا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.

- مواد ( المستوى الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية ) تبدأ من يوم الاحد 21/4/2024 إلى يوم الاربعاء 24/4/2024.

- امتحان مواد ( خارج المجموع ) تبدأ من يوم الاثنين 29/4/2024 إلى يوم الثلاثاء 30/4/2024.