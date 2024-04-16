تعالى اقولك تبقي غني ازاي.. كيفية استثمار مبلغ 100 ألف جنية بشهادات الاستثمار.. بأعلى عائد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة انتشرت الأسئلة حول شهادات الاستثمار في الوقت الحالي وذلك بسبب وجود أكبر بنكين في مصر وهو البنك الأهلي وبنك مصر، حيث أن شراء شهادات استثمار تساعد في زيادة الدخل الشهري وذلك يرجع بسبب أن الشهادات تساعدك على زيادة الدخل بشكل يومي حتى يصل إلى أنه دخل مادي شهري يوفر لك بعض الاحتياجات ويعتبر الدخل الشهري ما يقارب 27% من قيمة شهادة الاستثمار.
استثمار مبلغ ال 100 ألف جنيه
يمكنك استثمار مبلغ 100 ألف جنيه وذلك من خلال الاستثمار في الشهادات البنكية الموجودة بالفعل وذلك من خلال إضافة مبلغ مالي والحصول شهرياً على مبلغ يصل إلى 20 ألف شهرياً، حيث أن البنك يسمح لك بشراء شهادة استثمار بالمبلغ المناسب لك ويكون الدخل الشهري في حدود 27% من قيمة شهادة الاستثمار، ولكن لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور على الأقل في بعض الأحيان يصل إلى عام كامل.
شهادات الاستثمار
في بعض الأحيان تحتاج شهادة الاستثمار أكثر من عام لسحب المال وفك الشهادة بسبب ضخامة المبلغ ولكن مما لا شك فيه أن تعتبر شهادات الاستثمار من أفضل طرق الاستثمار التي تحافظ على رأس المال، يمكنك متابعة أخبار الشهادات من خلال الهاتف والتطبيق الخاص بالبنك للتعرف على الربح الشهرى والقيمة التي تزيد من خلال الشهادة، حيث أن يوجد في البنوك شهادات الاستثمار تبدأ من 1000 جنيه.
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