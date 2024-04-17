نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: موجة حارة ونشاط لرياح الخماسين تضرب مصر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأوضاع الجوية السيئة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها على الأنحاء. يأتي هذا في ظل نشاط رياح الخماسين التي تثير الرمال والأتربة.

وتشدد الأرصاد الجوية على أهمية عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة حيث يتزايد نشاط الرياح وقد تصل إلى مستوى العاصفة. كما تنصح بالجلوس في أماكن مغلقة وإحكام غلق النوافذ جيدًا لمنع تسرب الأتربة إلى المنازل.

ومن المتوقع استمرار الطقس السيئ والموجة الحارة حتى مساء اليوم الأربعاء، ومن ثم من المتوقع انخفاض درجات الحرارة غدًا الخميس بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية.

وتشهد البلاد نشاطًا لرياح الخماسين الساخنة في صورة موجة خماسينية تجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم/ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا. تركز هذه الرياح على الظهير الصحراوي الغربي ومناطق أخرى.

وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب، مثل البقاء في الداخل قدر الإمكان، وغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وارتداء الكمامات في الشارع، وتوخي الحذر أثناء القيادة والتوقف فورًا عند غياب الرؤية، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 36 21

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 21

دمياط 30 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 36 20

رفح 34 19

رأس سدر 36 20

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 32 21

طابا 30 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 36 18

العلمين 35 17

مطروح 35 17

السلوم 34 16

سيوة 34 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 30 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 36 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 36 21