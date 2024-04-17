نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة توعوية عن مرض التوحد "الذاتوية" بطب عين شمس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الذي حددته الامم المتحدة والذى يوافق الثاني من أبريل، أقامت كلية الطب جامعة عين شمس ندوة توعوية عن مرض التوحد ( الذاتوية ) للتوعية بالمرض ومخاطر الإصابة به، وذلك في إطار حرص كلية الطب على المساهمة في التوعية المجتمعية بالأمراض المنتشرة في المجتمع.

أقيمت الندوة تحت رعاية أ.د علي الأنور عميد الكلية وا.د هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وأ.د نيفين النحاس رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بالكلية.

قدمت أ.د منى محمود الشيخ استاذ المخ والأعصاب الطب النفسي والأستاذ الدكتور هبة حامد الشهاوي استاذ الطب المخ والأعصاب والطب النفسي بالكليه عددًا من المحاضرات التوعوية حول المرض، تم خلالها

استعراض الأسباب والأعراض التشخيصية للمرض والعلامات التحذيرية التي تنبأ باحتمالية وجود مرض التوحد لدي الأطفال.

كما تضمنت المحاضرات عرض لكافة الطرق التشخيصية والعلاجية الهامة.

شهد الندوة عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب والعاملين بالكلية والذبن شاركوا بالاسئلة والاستفسارات عن هذا المرض والتحديات التي تواجه المصابين به.