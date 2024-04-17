طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للصوت

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أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع اليوم العالمى للصوت، نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للصوت في والذي يوافق ١٦ ابريل من كل عام، وذلك فى إطار حرص الكلية علي نشر وتعزيز الوعي الصحي للمجتمع، تحت رعاية أ.د علي الانور عميد الكلية، أ.د هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أ.د لبنى محمد سالم الفقى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

تناولت الاحتفالية التوعية بأهمية الصوت وكيفية الحفاظ عليه وتدريب الصوت علي الكلام والغناء.

كما تم التطرق إلى عملية إصدار الصوت عند الإنسان وعرض فيديو يبين علاقة التنفس وإصدار الهواء والصوت عند الإنسان.

قام بتنظيم الاحتفالية وإدارتها أ.د نيرفانا جمال الدين حافظ أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وشارك في الاحتفالية ا.د علياء خضر وا.د نهلة رفاعي الاساتذة المتفرغين بالوحدة، إلى جانب عددًا من المهتمين بأمراض الصوت والحنجرة والعاملين في المجال.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم كل من أ.د محمد ناصر قطبى الأستاذ المتفرغ بقسم التخاطب أ.د محمد بركة الاستاذ المتفرغ بقسم التخاطب.