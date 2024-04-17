"الصيانة التنبؤية للمباني التراثية ومنهجيات التعامل".. ورشة عمل بآثار عين شمس

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت وحدة مشروعات البيئة بكلية الاثار جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " الصيانة التنبؤية للمباني التراثية ومنهجيات التعامل"، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ.د غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حسام طنطاوي، عميد الكلية، ود.باسم محمد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف د. منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة بالكلية.

حاضر بالورشة أ.د. حسام البرمبلي أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس وخبير الصيانة الدولي وعضو المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

وخلال ورشة العمل تناول أ.د. حسام البرمبلي أهمية الصيانة التنبؤية للمبانى التراثية والتى تتيح حماية المباني التراثية بشكل فعال، والحفاظ على جماليتها وقيمتها التاريخية للأجيال القادمة.

مع التعرض لمشكلات الصيانة فى المباني التراثية، كذلك أشار إلى إستخدام التكنولوجيا وخاصة الذكاء الإصطناعي فى صيانة هذه المباني، لتحديد الأضرار المحتملة والصيانة الوقائية قبل حدوثها.

وقد لاقت ورشة العمل إقبالا من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.