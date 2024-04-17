نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال في مختلف مناطق مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأحوال الجوية الحارة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى حاجز 35 درجة مئوية.

تشير صور الأقمار الصناعية الأخيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في غرب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك. ومن المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع مرور الوقت.

تشدد الأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تقلبات الطقس في فصل الربيع، حيث تنشط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة.

تقدم الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب، ومن بين هذه النصائح:

الابتعاد عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان، وإغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وارتداء الكمامات عند الخروج إلى الشارع، وتوخي الحذر أثناء القيادة والتوقف فورًا عندما يكون مدى الرؤية ضعيفًا، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي.

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة النهارية الشديدة، إلا أنها تنخفض بشكل عام خلال ساعات المساء والليل في شمال البلاد.

على صعيد آخر، فيما يتعلق بحالة البحر، يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية تتراوح بين الاتجاه الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي.

أما في البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الحالة البحرية خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية تتراوح بين الاتجاه الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم، يمكن الاطلاع على القائمبعد الكشف التحذيرات الجوية الحالية، ينصح الأشخاص في مصر باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس الحار والرياح المثيرة للرمال. هنا بعض النصائح للتعامل مع هذه الظروف:

1. الابتعاد عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان: يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء في الأماكن المظللة قدر الإمكان.

2. إغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية: يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الهواء الساخن والغبار إلى المنزل. يمكن استخدام الستائر أو الستائر الثقيلة لتقليل دخول الحرارة.

3. ارتداء الكمامات: عند الخروج إلى الشارع، ينصح بارتداء الكمامات لحماية الجهاز التنفسي من الرمال والأتربة المثارة.

4. القيادة بحذر: يجب توخي الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعة الزائدة. ينصح بتشغيل المصابيح الأمامية واستخدام المصابيح الضبابية إذا كانت الرؤية ضعيفة.

5. شرب الماء والبقاء مترطبًا: يجب شرب الكميات الكافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف. ينصح بتجنب تناول المشروبات الكحولية والمنبهة التي تزيد من فقدان السوائل.

6. ارتداء الملابس المناسبة: يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة والمصنوعة من أقمشة خفيفة ومسامية للسماح بتهوية جيدة للجسم.

7. استخدام واقي الشمس: يجب استخدام واقي الشمس ذو العامل الواقي العالي لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

8. البقاء على اطلاع على التحذيرات الجوية: ينصح بمتابعة تحديثات الأرصاد الجوية المحلية والبقاء على اطلاع على أي تحذيرات جديدة أو توصيات.

من المهم أن يلتزم الأفراد بالتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم خلال الظروف الجوية القاسية. في حالة حدوث أي حالات طارئة أو تدهور في الأحوال الجوية، يجب الاتصال بالسلطات المحلية أو الطوارئ المحلية للحصول على المساعدة اللازمة.