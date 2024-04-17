نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رئيس الوزراء بتعطيل العمل في القطاع العام بمناسبة عيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 1201 لسنة 2024، تعطيل العمل في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024 ميلادية.

يأتي هذا القرار بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، حيث يتاح للعاملين في القطاع العام فرصة للاحتفال والاستمتاع بالعطلة الرسمية المدفوعة الأجر.