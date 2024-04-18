نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق قافلة دعوية للمنيل ومصر القديمة.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق قافلة دعوية لمنطقه المنيل ومصر القديمة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة، تنطلق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الأوقاف غدا الجمعة القادمة الموافق 19 / 4 / 2024م إلى منطقة المنيل ومصر القديمة ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته، ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، مع إقامة مقرأة للجمهور وابتهالية كبري بمسجد شريف بالمنيل، وذلك على النحو التالي:

١. د/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني- مسجد شريف بالمنيل.

٢. د/ خالد صلاح الدين حسونه - مدير مديرية أوقاف القاهرة - مسجد صلاح الدين بالمنيل.

٣. د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - مسجد دياب غانم بمصر القديمة.

٤. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى - مسجد عباس حسن بمصر القديمة.

٥. الشيخ / إسلام النواوي- عضو مكتب الوكيل الدائم - مسجد الملك الصالح بمصر القديمة.