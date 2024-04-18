نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تدشن الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن تدشين الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تم إطلاقها خلال شهر مارس الماضي، حرصا على الحفاظ على دورية انعقاد المبادرة بشكل سنوي.

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وضمانا لاستدامة النجاحات المحققة خلال الدورات السابقة في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة على مستوى المحافظات.

المبادرة تم إطلاقها برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغير المناخي وهي تعد المبادرة الأولى من نوعها عالميا من حيث التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع،

- وبشكل عام يمكن للمشروعات التي تعمل في ايًا من التخصصات التالية التقدم للمشاركة في المبادرة:

استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، الحد من مصادر التلوث، الإدارة المستدامة للمخلفات، الاقتصاد الدوار والكفاءة البيئية، مدخلات الإنتاج الخضراء، الخامات ومواد التعبئة الصديقة للبيئة

تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى وذلك لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.

المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، الشركات الناشئة" مشاريع ريادة الأعمال أوالمشاريع حديثة التأسيس"، المرأة وتغير المناخ والإستدامة، المبادارت والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح

يمكن التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://award.sgg.eg/Home/Login/