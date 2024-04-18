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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد غدا الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارةالأوقاف المصرية افتتاح 8 مساجد الجمعة غدآ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 )، منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد ( 11931 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 144 ) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح
3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. مسجد الرحمن – أبو جريش – أبو صوير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين