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الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد غدا الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد غدا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​​​​​أعلنت وزارةالأوقاف المصرية افتتاح 8 مساجد الجمعة غدآ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 )، منها ( 4 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 909 ) مساجد منها ( 710 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 199 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد ( 11931 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 144 ) مليون جنيه.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان 
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح 
3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. مسجد الرحمن – أبو جريش – أبو صوير
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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